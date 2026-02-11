المسار الثوري البديل: "قرار قضائي بالإفراج عن محمد الخطيب" من السجون اليونانية

أفادت مصادر في حركة المسار الثوري البديل أن المحكمة الإدارية الابتدائية في هيراكليون بجزيرة كريت أصدرت صباح اليوم 11 فبراير/شباط 2026 قرارًا بالإفراج عن محمد الخطيب، عضو الهيئة التنفيذية في الحركة ومنسق شبكة صامدون في أوروبا، مع إلزامه بمغادرة اليونان خلال الأيام المقبلة فيما وصف بـ "الترحيل الذاتي"

ووفقًا للمصادر، يُعد القرار "تطورًا مهمًا بعد ضغوط صهيونية وأمريكية كانت تهدف إلى إبقائه رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في اليونان".

وأشارت إلى أن "منظمات التضامن مع فلسطين ومحامين تقدميين بانتظار تنفيذ قرار الإفراج عنه في هيراكليون، حيث تحتجزه السلطات اليونانية منذ يوم 7 فبراير/شباط في ظروف وصفتها بأنها "خطرة وغير صحية".

وأكدت المصادر أن قرار منعه من دخول اليونان لا يزال ساري المفعول، مشيرة إلى أن الخطيب يعتزم الطعن فيه قانونيًا وسياسيًا.

كما لفتت إلى أنه يواجه إجراءات مماثلة في بلجيكا، بلد إقامته، حيث "تسعى الحكومة اليمينية إلى سحب صفة اللجوء عنه".

ودعت الحركة إلى "مواصلة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب والأمميين في السجون الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية"