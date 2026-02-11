أبو عبيدة: أي عدوان على إيران يعد اعتداءً على الأمة الإسلامية بأسرها

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تضامنه وأبناء الشعب الفلسطيني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، معتبراً أن أي عدوان على إيران يُعد عدواناً على الأمة الإسلامية بأسرها، وتعديًا إجراميًا على سيادة دولة إسلامية مقاومة، وبلطجة مرفوضة تهدف إلى التدخّل في شؤونها الداخلية، ومحاولة فرض وقائع على الأرض بالقوة.

وأضاف أبو عبيدة، في تغريدة له عبر تليجرام، اليوم الأربعاء، "نعبر عن ثقتنا بعزم وصلابة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، الذين لقّنوا العدو الإسرائيلي دروسًا خلال معركة "الوعد الصادق 3" في يونيو 2025، وهم قادرون على صدّ العدوان، وممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وتسديد الضربات القاسية للمعتدين".

وأكد أن التهديدات التي تتعرض لها إيران اليوم وما سبقها من اعتداءات وحصار، هي محاولة يائسة للانتقام من مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن "المقاومة تمكنت بفضل الله ثم بدعم أحرار الأمة من الصمود الأسطوري في معركة "طوفان الأقصى" وكسر هيبة العدو وإفشال كل أهدافه المعلنة".