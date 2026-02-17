حماس تدعو مجلس السلام لوقف الخروقات الإسرائيلية بغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "مجلس السلام"، في اجتماعه المرتقب، إلى التحرك الفوري لوقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبة المجلس بتطبيق المبادئ التي أعلنها لتحقيق السلام على أرض الواقع.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن التجربة خلال الأشهر الأربعة الماضية أثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف حرب الإبادة، وإنما عمد إلى تغيير أدواتها وأشكالها فقط، مشددا على أن الحرب لا تزال مستمرة، وأن عمليات القتل والتهجير والحصار والتجويع لم تتوقف حتى اللحظة.

وأوضح قاسم في مقطع فيديو مصور، أن الحركة تدعو مجلس السلام، في اجتماعه الأول المقرر في 19 فبراير/شباط الجاري، إلى ترجمة شعاراته المعلنة إلى أفعال جادة تنهي العدوان، محذرا من أن يتخذ الاحتلال من هذا الاجتماع غطاء لاستمرار حربه على القطاع وعرقلة جهود الإعمار.

كما دعا المتحدث باسم حماس المجلس إلى العمل على تسهيل دخول "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" إلى القطاع لمباشرة مهامها، وتوفير الموارد اللازمة لبدء مرحلة إغاثة وإعمار حقيقية تنهي معاناة السكان.

وطالب قاسم برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وفتح جميع المعابر، مؤكدا ضرورة تجاوز مرحلة الفتح المحدود لمعبر رفح، وما يرافقها من انتهاكات يتعرض لها المسافرون الفلسطينيون.

ويُعد اجتماع مجلس السلام، الذي سيُعقد في الولايات المتحدة ودعا إليه البيت الأبيض العديد من قادة العالم، أول جلسة رسمية للمجلس منذ إطلاقه.

ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع مؤتمرا للمانحين مخصصا لإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار المساعي الرامية لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير توقعات مسؤولين أميركيين إلى أن وفودا من 20 دولة، تضم رؤساء ومسؤولين كبارا، ستشارك في اجتماع المجلس الأول، كما يُتوقّع أن يعلن ترمب خلاله إرسال آلاف القوات من دول عدّة ضمن قوة الاستقرار الدولية التي يُفترض أن تنتشر في القطاع الفلسطيني.