المرابطة نفيسة خويص لـ"الرسالة": الاحتلال كان بالمرصاد لأول تراويح ومنع الصلاة حتى عند أبواب الأقصى

أكدت المرابطة المقدسية نفيسة خويص أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من إجراءاتها القمعية بحق أبناء القدس خلال أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال كانت “بالمرصاد” للمصلين منذ ساعات المساء الأولى.

وقالت خويص لـ"الرسالة نت" إن مئات المقدسيين مُنعوا من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة التراويح، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة لتقييد حرية العبادة، وحرمان أبناء المدينة من حقهم الطبيعي في الوصول إلى مسجدهم.

وأضافت أن الاحتلال لم يكتفِ بمنع المصلين من الدخول، بل طاردهم ومنعهم حتى من الصلاة عند أبواب المسجد من الخارج، في سابقة خطيرة تؤكد – بحسب وصفها – نية الاحتلال تفريغ الأقصى من روّاده، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن البلدة القديمة شهدت انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال، التي أقامت الحواجز الحديدية، ودققت في هويات الشبان، ومنعت أعدادًا كبيرة منهم من المرور باتجاه المسجد.

وبيّنت خويص أن القيود المشددة المفروضة على البلدة القديمة لا تستهدف فقط المصلين، بل تطال سكانها والتجار، في إطار سياسة تضييق شاملة تسعى لتغيير الطابع الديني والسكاني للمنطقة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متواصل من الإبعادات والاعتقالات بحق المرابطين والمرابطات، مؤكدة أن الاحتلال يحاول كسر حالة الرباط الشعبي في الأقصى، لكنه يصطدم بإرادة مقدسية صلبة.

وشددت على أن شهر رمضان يشكّل محطة مركزية في شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، وأن كل محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد ستفشل أمام تمسك المقدسيين بحقهم في الصلاة والاعتكاف والرباط.

وختمت خويص تصريحها بالتأكيد أن ما يجري في الأقصى هو استهداف مباشر لحرية العبادة، داعية الأمة العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه المسجد المبارك، في ظل ما وصفته بالتصعيد غير المسبوق.