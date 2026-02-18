عبد ربه لـ"الرسالة": أكثر من 9 آلاف أسير يستقبلون رمضان تحت سيف القمع الممنهج

قال الخبير المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن نحو 9 آلاف أسير فلسطيني يقبعون اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يستقبلون شهر رمضان في ظل ظروف قاسية وإجراءات قمعية متصاعدة.

وأوضح عبد ربه لـ"الرسالة نت" أن من بين هؤلاء مئات الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين الذين يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشار إلى أن إدارة السجون شددت إجراءاتها قبيل رمضان، عبر تقليص كميات الطعام، ومنع إدخال بعض المستلزمات الأساسية، وحرمان الأسرى من أبسط مظاهر العبادة الجماعية.

وأضاف أن سياسة العزل الانفرادي ما زالت تطال عددًا من القيادات والأسرى، في محاولة لكسر إرادتهم ومنع أي تنظيم داخلي لشؤونهم خلال الشهر الفضيل.

وبيّن أن الاحتلال يتعمد التضييق على الأسرى في شهر رمضان تحديدًا، عبر منعهم من أداء صلاة التراويح جماعة، أو إغلاق الأقسام مبكرًا، بما يحول دون ممارسة الشعائر بحرية.

وأكد أن الأسرى يعيشون أوضاعًا إنسانية متدهورة، خاصة المرضى منهم، في ظل نقص حاد في الأدوية والعلاج، وتأجيل متكرر للعمليات الجراحية.

وشدد عبد ربه على أن ما يجري داخل السجون هو إجرام ممنهج، يهدف إلى الانتقام من الحركة الأسيرة، وكسر رمزية صمودها.

وختم بالقول إن شهر رمضان سيكون محطة جديدة لتأكيد ثبات الأسرى، رغم القيد والسجان، داعيًا إلى أوسع حملة تضامن شعبي ورسمي معهم.