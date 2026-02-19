وكالة "صفا" تطلق "غزة بودكاست" 

أطلقت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) برنامجها الجديد "غزة بودكاست"، يوم السبت 21 فبراير/شباط 2026، لتوثيق قصص وتجارب إنسانية غير مسبوقة؛ في إطار جهودها لتعزيز الرواية الفلسطينية بعد حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويُعد "غزة بودكاست" منصة إعلامية صوتية ومرئية جديدة تُعنى بتوثيق التجارب الإنسانية التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية، من خلال سرد شهادات مباشرة وقصص شخصية لم تروَ أو لم تحظَ بالاهتمام الكافي في التغطيات التقليدية، جرّاء تزاحم الأحداث اليومية.

ويهدف البرنامج إلى تقديم محتوى إنساني معمّق يبتعد عن السرديات السياسية المباشرة، ويركّز على نقل تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف والحصار، عبر أصوات أصحابها.

ويستضيف "غزة بودكاست" شخصيات ناجية عاشت تفاصيل قاسية، وتحتفظ ذاكرتها بمشاهد مؤلمة لم يسعفها الوقت لإبرازها خلال الحرب، إلى جانب صحفيين وناشطين ومبدعين عايشوا الأحداث وأسهموا في توثيقها.

ومن المنتظر أن يُقدّم البرنامج شهادات حية يرويها أصحابها للمرة الأولى أمام الجمهور، بأسلوب سردي هادئ يوازن بين التوثيق المهني والحس الإنساني.

وسيُبث البرنامج بصيغة مزدوجة، صوتية ومرئية، بما يتيح للمشاهدين والمتابعين التفاعل مع الضيوف ومتابعة تعبيراتهم وتجاربهم بشكل مباشر، في محاولة لتعزيز البعد الإنساني للقصة وتقديم صورة أقرب إلى الواقع.

وسيُشكّل "غزة بودكاست" أرشيفًا توثيقيًا معاصرًا يحفظ الذاكرة الشفوية للأحداث، ويمنح الجمهور الفلسطيني والعربي فرصة لفهم أعمق للقصص الإنسانية الكامنة خلف عناوين الأخبار وأرقام الضحايا.

ومن المقرر أن تُنشر الحلقات تباعًا وفق جدول دوري، عبر قناة يوتيوب مخصصة باسم "غزة بودكاست"، ومنصات التواصل الاجتماعي لوكالة "صفا".