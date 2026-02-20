 "مباحث التموين" برفح توقف 10 تجار لمخالفتهم التسعيرة الرسمية

أوقفت مباحث التموين بشرطة محافظة رفح، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، 10 تجار لمخالفتهم التسعيرة الرسمية المعتمدة.

جاء ذلك، خلال جولة رقابية على الأسواق والمحال التجارية بمحافظة رفح، ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لضبط المخالفات المرتبطة بارتفاع الأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

وأوضحت مباحث التموين أن الجولة أسفرت عن ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق التجار المخالفين، بما يشمل أخذ التعهدات القانونية المطلوبة بالالتزام بالتسعيرة الرسمية وفق الأصول.

وأكدت مباحث التموين برفح استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاستغلال، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه للقوانين والأنظمة المعمول بها، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيزًا لاستقرار السوق.