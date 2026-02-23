رمضان كريم رمضان كريم

الصحة: شهيد و8 إصابات وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ شهيدًا واحدًا و8 إصابات.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 615، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,651، كما تم انتشال 726 حالة.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ العدد التراكمي للشهداء 72,073، والعدد التراكمي للإصابات 171,749.

