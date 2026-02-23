 حماس: تصاعد التنكيل في سجن النقب نهج عدواني رسمي يستهدف كسر إرادة الأسرى

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن ما يجري في سجون الاحتلال، وخاصة سجن النقب في شهر رمضان المبارك، من عمليات تنكيل متصاعدة وإهمال طبي وحرمان للأسرى من أبسط مقومات الحياة كالطعام والشراب، يأتي ضمن نهج عدواني رسمي تتبناه حكومة الاحتلال الإرهابية، يستهدف كسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم.

وأضاف مرداوي أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير وتداعياته على حياة الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن منهم، محذراً من انفجار الأوضاع داخل السجون.

وأكد أن استهداف الأسرى بهذه السياسات القمعية لن ينجح في إخضاعهم، بل سيزيدهم ثباتاً، مشيراً إلى أن الأسرى سيبقون عنوان كرامة الشعب، ورمزاً حياً لمقاومته في وجه السجان.

ودعا مرداوي أبناء الشعب في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل وكل أحرار الأمة إلى تصعيد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرةً للأسرى، وإشعال كل ساحات المواجهة دعماً لهم، وعدم تركهم وحدهم، وعدم ترك ذويهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.