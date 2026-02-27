إطلاق الموقع الإلكتروني للمركز العربي للبحوث والدراسات

غزة ـ الرسالة نت

أعلن المركز العربي للبحوث والدراسات عن إطلاق موقعه الإلكتروني الرسمي على الشبكة العنكبوتية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور البحثي والمعرفي الفلسطيني، وتوسيع دائرة الوصول إلى الدراسات والتحليلات المتخصصة في الشأنين الفلسطيني والدولي.

ويضم الموقع الإلكتروني باقة متميزة من المقالات البحثية، والإصدارات الفكرية، إلى جانب ملفات سياسية معمّقة تناقش قضايا محورية في المشهد الإقليمي والدولي، مع تخصيص زوايا تحليلية تهتم بالقضية الفلسطينية وتطوراتها المختلفة، ضمن مقاربة مهنية وموضوعية.

وفي هذا السياق، قال إسماعيل الأشقر، رئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث والدراسات، إن إطلاق الموقع الإلكتروني «يمثل محطة مفصلية في مسيرة المركز، وخطوة متقدمة نحو إتاحة المعرفة البحثية أمام الجمهور الفلسطيني والعربي، وتوفير منصة علمية رصينة تواكب التحولات السياسية والفكرية المتسارعة في المنطقة والعالم».

وأضاف الأشقر أن الموقع «يسعى إلى تقديم محتوى بحثي عميق يستند إلى التحليل العلمي والمنهجي، بعيداً عن الانطباعات السطحية، وبما يخدم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني والدولي، ويعزز الوعي العام بالقضية الفلسطينية في أبعادها المختلفة».

نبذة تعريفية عن المركز

المركز العربي للبحوث والدراسات هو مركز بحثي فلسطيني أُنشئ في شهر صفر عام 1424هـ، الموافق إبريل/2003م، ويُعد أحد مؤسسات حزب الخلاص الوطني الإسلامي، المرخّص من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية تحت رقم (7275) بتاريخ 11/12/1995م، ويعمل ضمن القوانين والتشريعات الفلسطينية المعمول بها.

وجاء تأسيس المركز ليشكّل إضافة نوعية للعمل البحثي الفلسطيني، عبر تقديم إنتاج معرفي يسهم في إثراء الساحة السياسية والثقافية والفكرية الفلسطينية والعربية، ويترك آثاراً عملية ونتائج نوعية على مستوى التحليل والفهم وصناعة المواقف.

ويتمتع المركز باستقلالية تامة في تناول القضايا والبحوث المختلفة، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية المهنية، وبما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية والتراث الثقافي والحضاري.

ويهتم المركز بدراسة واقع المجتمع الإسرائيلي بمختلف أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأمنية والدينية، وتحليل انعكاساته على الواقع الفلسطيني والعربي والدولي، إلى جانب إنجاز البحوث المسحية واستطلاعات الرأي التي ترصد توجهات وآراء المجتمع الفلسطيني تجاه القضايا والمستجدات المختلفة.

ويطمح المركز العربي للبحوث والدراسات إلى أن يكون منبراً معرفياً رائداً، وبداية واعدة لغد تتسع فيه آفاق البحث والتحليل، وتسهم مخرجاته في خدمة القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في الوعي العربي والدولي.