الجهاد الإسلامي: العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير يهدد المنطقة

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانًا حول "العدوان الأميركي – الإسرائيلي السافر"، وقالت إن إدارة دونالد ترامب وحكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بادرتا إلى شنه ضد الجمهورية الإسلامية في إيران صباح اليوم.

واعتبرت الحركة أن هذا العدوان يشكل "تصعيدًا خطيرًا يهدد منطقتنا وشعوب أمتنا العربية والإسلامية"، مؤكدة أنه يأتي في سياق "النهج العدواني الذي يهدف إلى إعادة رسم خرائط المنطقة لصالح الكيان الصهيوني، وتصفية القضية الفلسطينية، وكسر إرادة الشعوب الحرة".

وأكدت في بيانها "حق الشعب الإيراني العزيز والشجاع في الدفاع عن نفسه وردع المعتدين"، مشددة على أن العدوان "لا يستهدف إيران وحدها، بل جميع دول وشعوب أمتنا، لفرض هيمنة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب على كامل المنطقة".

ودعت شعوب الأمة العربية والإسلامية وأبناء الشعب الفلسطيني إلى "رص الصفوف وتوحيد المواقف لمواجهة هذا المخطط العدواني الذي يستهدف الجميع".

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على "الثقة الكاملة بنصر الله تعالى لعباده المؤمنين، وبأن الشعب الإيراني العزيز وقواه المسلحة قادرة على رد هذا العدوان وإيلام الأعداء وإفشال أهداف هذا العدوان".