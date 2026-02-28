برفقة محمد صلاح.. نجم ليفربول يصوم رمضان للمرة الأولى

شارك أحد نجوم نادي ليفربول تجربة استثنائية خلال شهر رمضان المبارك، بعدما خاض صيام يوم كامل للمرة الأولى، برفقة زميله المصري محمد صلاح، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اللاعب المجري ميلوس كيركيز، الظهير الأيسر لـ”الريدز”، نشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة في خاصية “الستوري”، أشار فيها إلى خوضه أول يوم صيام في حياته، وكتب معلقًا: “أول يوم رمضان بالنسبة لي”، مرفقًا المنشور بإيموجي يعبر عن روح الدعابة. بدوره، أعاد صلاح نشر التجربة، موثقًا مشاركة زميله هذه اللحظة الخاصة.

ويضم ليفربول في صفوفه عددًا من اللاعبين المسلمين، من بينهم المدافع الفرنسي Ibrahima Konaté، والمهاجم Hugo Ekitike، الذي كان قد صرّح مؤخرًا بأنه يحرص على صيام شهر رمضان، معتبرًا ذلك فرصة لتعزيز علاقته الروحية وتقوية انضباطه الشخصي.

وتأتي تجربة كيركيز في سياق أوسع، حيث يعتمد الدوري الإنجليزي بروتوكولًا خاصًا خلال شهر رمضان، يسمح بإيقاف المباريات مؤقتًا لمنح اللاعبين المسلمين فرصة كسر صيامهم وقت أذان المغرب، في خطوة لاقت إشادة واسعة. في المقابل، شهدت دوريات أوروبية أخرى مواقف مختلفة، أبرزها ما حدث في الدوري الفرنسي، حيث لم يُعتمد بروتوكول مماثل، ما أثار جدلًا بشأن أوضاع اللاعبين المسلمين خلال الشهر الفضيل.

وتعكس هذه المبادرات المتباينة اختلاف المقاربات الأوروبية في التعامل مع الخصوصيات الدينية داخل الملاعب، بين من يسعى إلى توفير بيئة أكثر شمولًا، ومن يتمسك بإجراءات تقليدية لا تراعي تلك الاعتبارات.