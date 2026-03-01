بحث تشغيل المرحلة الأولى من محطة التوليد بقدرة 20 ميجاوات

عقدت شركة توزيع الكهرباء، اجتماعاً بحضور المدير العام د.م. محمد طه الأسطل ومدراء الاختصاص في الشركة، إلى جانب ممثلي محطة التوليد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة الممثل الخاص للمدير العام في فلسطين، جاكو سيليرز؛ لبحث مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء – المرحلة الأولى بقدرة (20 ميجاوات)، واستعراض متطلبات التنفيذ والتحديات المرتبطة به.

وناقش الاجتماع الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح المشروع، وفي مقدمتها توفير الآليات والمعدات الخاصة بأعمال صيانة وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء، إضافة إلى المواد الأساسية، بما يشمل المحولات باعتبارها من المتطلبات الضرورية لاستكمال المرحلة الأولى وضمان جاهزية الشبكة.

وأكد الحضور أن الجهود الحالية تتركز على تنفيذ أعمال التحضير والتأهيل للمشروع، بما يمكّن من بدء التشغيل فور وصول المواد والمعدات اللازمة، مع ضمان جاهزية الأنظمة والبنية التحتية لاستيعاب القدرة الإنتاجية المتوقعة بكاملها عند توفرها.

من جانبها، شددت شركة توزيع الكهرباء على جاهزيتها الكاملة لاستلام الطاقة المنتجة فور تشغيل المحطة وفق الخطة المعتمدة، مشيرةً إلى استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالمرحلة الثانية، والتي تستهدف رفع القدرة الإنتاجية من (20 ميجاوات) إلى (40 ميجاوات)، ضمن رؤية متدرجة لتعزيز استقرار الخدمة حال تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح.