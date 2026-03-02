مجلس السلام في واشنطن: قراءة فلسطينية تكشف رهانات المرحلة الجديدة في غزة

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليل سياسي جديدة بعنوان:"انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن: مساراته، رهاناته، وتداعياته على السياسة الفلسطينية"، تناولت بالتحليل والتقييم انعقاد الاجتماع الأول لما يُعرف بـ"مجلس السلام" في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 19 فبراير 2026، بوصفه تطورًا سياسيًا ودوليًا قد يحمل انعكاسات عميقة على مستقبل إدارة قطاع غزة ومسار القضية الفلسطينية.

وتقدم الورقة قراءة تحليلية شاملة للسياق السياسي الذي أفضى إلى إنشاء المجلس، مركزةً على التحولات في المقاربة الدولية لإدارة الصراع، حيث تشير الدراسة إلى انتقال نسبي من مسارات التسوية السياسية التقليدية نحو نماذج تجمع بين الترتيبات الأمنية والاقتصادية وإدارة مرحلة انتقالية متعددة الأطراف.

وتناقش الدراسة طبيعة الأدوار التي يُفترض أن يؤديها المجلس، بما يشمل الإشراف على جهود إعادة الإعمار، دعم الاستقرار الأمني عبر قوة دولية، وتنسيق المساعدات والتمويل الدولي، مع تحليل دقيق للرهانات الأمريكية والدولية المرتبطة بإعادة تشكيل بيئة الحكم والإدارة في غزة بعد الحرب.

كما تسلط الورقة الضوء على الإشكاليات المرتبطة بالشرعية السياسية، مؤكدةً وجود فجوة محتملة بين التصورات الدولية للحل وبين متطلبات الشرعية الفلسطينية القائمة على المشاركة الوطنية والسيادة السياسية، وترى الدراسة أن نجاح أي إطار دولي جديد يبقى مرهونًا بمدى انخراط الفلسطينيين كشركاء حقيقيين في صياغة القرارات، وليس مجرد أطراف تنفيذية ضمن ترتيبات خارجية.

وتخلص الورقة إلى أن "مجلس السلام" قد يمثل فرصة لإعادة الاستقرار ودعم التعافي الاقتصادي إذا ما ارتبط بإطار قانوني دولي واضح واحترام للخصوصية السياسية الفلسطينية، لكنه قد يتحول — في حال غياب التوازن بين الأمن والسيادة والتنمية — إلى آلية لإدارة الصراع بدلًا من حله.

وتقدم الدراسة مجموعة توصيات سياساتية، أبرزها ضرورة ضمان مشاركة فلسطينية فعلية في صنع القرار، وتعزيز دور الأمم المتحدة في توفير الغطاء الشرعي الدولي، وتأطير أي قوة دولية ضمن قواعد القانون الدولي، إضافة إلى دعم مسارات تنمية اقتصادية مستقلة عن الاشتراطات السياسية الضيقة.

وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن إصدار هذه الورقة يأتي ضمن جهوده البحثية الهادفة إلى تقديم تحليلات استراتيجية معمقة تساعد صناع القرار والباحثين ووسائل الإعلام على فهم التحولات المتسارعة في البيئة السياسية الإقليمية والدولية وتأثيراتها على القضية الفلسطينية.