"أونروا لبنان" تستعد لاستقبال نازحين من الجنوب

أفادت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، تستعد لاستقبال النازحين، في ظل التطورات الجارية في البلاد.

ونقلت الهيئة في بيان تلقته "الرسالة نت"، عن مصدر مطلع من داخل "أونروا" أن الوكالة ستعمل بين اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء على فتح معهد سبلين (حرم الجنوب) لإيواء النازحين من بيروت والجنوب، إضافة إلى فتح مدرسة الجرمق في البقاع لإيواء النازحين من البقاع.

وفي بيان رسمي صادر عنها، قالت الأونروا: "استجابةً للتطورات الجارية وتدهور الوضع الأمني في لبنان، قامت الأونروا بتفعيل تدابير الجهوزية للطوارئ، والوكالة على تواصل مع الشركاء لحشد الدعم لخدمة النازحين من لاجئي فلسطين".

ويشهد لبنان موجة نزوح واسعة مع دخول المقاومة الإسلامية الحرب مع "إسرائيل"، أمس، وإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

وأمس الإثنين، أعلن حزب الله استهداف حيفا "ثأرًا لدم المرشد الأعلى علي خامنئي ودفاعًا عن لبنان"، في حين شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي لبنان وشرقه ردًا على صواريخ أُطلقت من جنوب الليطاني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، بدء هجوم ضد حزب الله. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "بدأنا معركة هجومية ضد حزب الله في لبنان".

وارتفع عدد ضحايا سلسلة الغارات التي شنتها "إسرائيل" على لبنان أمس الاثنين، إلى 52 شهيدا و154 مصابا، بحسب تقرير صادر عن وحدة إدارة الكوارث الحكومية.