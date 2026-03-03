هل عصائر رمضان آمنة لمرضى السكري؟

يقبل الصائمون على شرب العصائر الباردة في شهر رمضان المبارك، وهنا يطرح سؤال عن مدى تأثيرها على مستويات السكر لدى المصابين بمرض السكري، وما أفضل العصائر التي تناسبهم.

ويأتي رمضان مع العديد من المشروبات مثل التمر هندي وقمر الدين والجلاب وعصائر الفاكهة، فكم ترفع غلوكوز الدم لدى مريض السكري؟

كم يحتوي كوب التمر هندي على السكر؟

بشكل عام يحتوي كوب من التمر هندي المحضر تقليديا ومضاف إليه السكر، على حوالي 30 غراما من الكربوهيدرات في صورة سكر.

هذا ينطبق عموما أيضا على بقية العصائر والمشروبات الرمضانية، والمشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

كم يرفع مشروب التمر هندي غلوكوز الدم؟

كقاعدة عامة، فإن كل 10 غرامات من الكربوهيدرات ترفع مستويات السكر في الدم بمقدار 2-3 مليمولات لكل لتر، أي ما يعادل 36-54 مليغراما من الغلوكوز لكل ديسليتر.

و1 مليمول لكل لتر يعادل 18 مليغراما من السكر لكل ديسيلتر.

وبما أن كوب التمر هندي يحتوي على حوالي 30 غراما من الكربوهيدرات، فإنه سيرفع سكر الدم في حدود 108-162 مليغراما من السكر.

وهذا الرقم تقديري، ويعتمد على وزن المريض وكمية عضلاته، ووضع البنكرياس، وهل يأخذ دواء فمويا أو دواء الإنسولين.

والارتفاع سيكون سريعا، لأن المؤشر الغلايسيمي للعصائر حوالي 60، وهذا يعني أن الجسم يمتص السكر فيها بسرعة؛ وهو ما يؤدي لارتفاع سريع في غلوكوز الدم.

مريض السكري وعصائر الفاكهة

ترفع عصائر الفاكهة سكر الدم بطريقة مماثلة لمشروب التمر هندي. ومن حيث الفوائد، يعد عصير الفاكهة مصدرا جيدا لفيتامين "سي" (C). ومع ذلك، يوصي الأطباء بالحصول على فيتامين "سي" من تناول الفواكه الكاملة أو الخضار الورقية الخضراء. وتتمتع الخضار الورقية الخضراء بميزة على العصير أو الفاكهة، حيث إن تأثيرها أقل على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

بالمقابل فإن عصير الفاكهة يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، وهو أمر يرفع السكر لدى مرضى السكري.

أيضا بالنسبة لغير المصابين بالسكري فيمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالفركتوز إلى إرهاق الكبد، وهو ما يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي ومرض السكري من النوع الثاني.

نصائح لمرضى السكري عند شرب عصائر الفاكهة

من الأفضل لمرضى السكري تناول الفاكهة الكاملة بدلا من عصير الفاكهة لأن الفاكهة الكاملة تحتوي على ألياف قابلة للذوبان. تعمل الألياف القابلة للذوبان على تحسين عملية الهضم وتبطئ معدل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ومع ذلك، يحتاج مرضى السكري أيضا إلى توخي الحذر عند تناول الفواكه الكاملة لأن العديد من الفواكه تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات. ورغم أن الفاكهة أفضل من عصير الفاكهة، إلا أنه يجب على المرضى تناولها باعتدال.

ويرتبط شرب عصائر الفاكهة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

بعض العصائر لمرضى السكري

لا يزال الماء هو المشروب المثالي لمرضى السكر لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية أو سكر أو كربوهيدرات. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في شرب المزيد من العصائر اللذيذة، يمكنك أيضا اختيار بعض المشروبات الصحية أدناه:

التمر هندي المحلى بمحلى اصطناعي، مثل الاسبارتام والسكرين والاستيفيا.

الليمونادة، مع تحليتها بمحلى اصطناعي.

عصير تفاح مخفف بالماء، وهو ما يجعل كمية الكربوهيدرات فيه أقل.

كوكتيل من الفراولة ونصف موزة مع القليل من الثلج.

المصدر: الجزيرة + وكالات