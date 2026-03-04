إعلامي أميركي يتهم (إسرائيل) بالسعي لزعزعة استقرار دول خليجية

قال الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون إن السلطات في قطر والسعودية أوقفت، مساء أمس، "عملاء للموساد الإسرائيلي" كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في هذين البلدين.

وتساءل كارلسون مستغربا: "لماذا قد تقوم إسرائيل بتنفيذ تفجيرات في دولتين خليجيتين تتعرضان أيضا لهجمات من إيران؟ أليستا في الخندق نفسه؟".

وأضاف أن الموساد وإسرائيل "يريدان إلحاق الضرر بإيران وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت"، معتبرا أنهم "نجحوا في ذلك".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري، أن الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية نفذته (إسرائيل).

وقال المصدر، إن الهجوم الذي طال منشآت أرامكو صباح الثلاثاء، نفذه إسرائيليون، ويُعد نموذجًا لعملية "العلم الزائف (False Flag)".

وأضاف أن الهدف من هذه العملية هو صرف أنظار دول المنطقة عن جرائم إسرائيل في استهداف مواقع غير مدنية داخل إيران.