أبو دياب: الأقصى يُحرم من قيام العشر الأواخر في سابقة خطيرة بتاريخ المسجد



قال فخري أبو دياب، عضو أمناء الأقصى، إن المسجد الأقصى يُحرم اليوم من إقامة قيام الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، بسبب الإغلاقات والإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال، في سابقة تاريخية لم يشهدها المسجد عبر تاريخه الحديث.

وأوضح أبو دياب لـ"الرسالة نت" أن العشر الأواخر تمثل ذروة الموسم الإيماني في المسجد الأقصى، وتحمل رمزية دينية ووطنية عميقة لدى المسلمين، حيث يتوافد آلاف المصلين والمعتكفين لإحياء لياليها المباركة، إلا أن الإغلاقات الحالية حرمتهم من هذا الحق المشروع.

وأشار إلى أن منع القيام والاعتكاف داخل الأقصى يمس بحرية العبادة بشكل مباشر، ويستهدف المكانة الروحية للمسجد في قلوب المسلمين، مؤكداً أن ما يجري يتجاوز الإجراءات الأمنية ليصل إلى محاولة فرض واقع جديد داخل الحرم الشريف.

وأضاف أن هذه الخطوة تشكل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في تاريخ الأقصى، إذ لم يُسجل سابقاً حرمان كامل من إحياء العشر الأواخر بهذا الشكل، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية التي تكفل حماية دور العبادة وصون حرية الوصول إليها.

وختم أبو دياب تصريحه بالتأكيد على أن الأقصى سيبقى رمزاً دينياً ووطنياً، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بحقه في الصلاة والرباط فيه، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف هذه الإغلاقات وإعادة فتح المسجد أمام المصلين لإحياء ما تبقى من الشهر الفضيل.