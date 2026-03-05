لاعب إسباني يهرب بصعوبة من إيران عن طريق البر

في ظل الحرب العسكرية التي تشهدها إيران خلال الأيام الحالية، وجد اللاعب الإسباني-المغربي منير الحدادي نفسه أمام مشهد غير اعتيادي، بعدما تعذر مغادرته العاصمة طهران جواً إثر إلغاء رحلته بسبب إغلاق المجال الجوي عقب الهجمات التي استهدفت مواقع داخل البلاد.

منبر الحدادي، المحترف في صفوف نادي استقلال طهران، كان على متن الطائرة استعدادًا للعودة إلى إسبانيا، قبل أن يتم الطلب من الركاب النزول بشكل فوري نتيجة تطورات أمنية طارئة، ما اضطره إلى البحث عن بديل سريع للمغادرة في ظل حالة من الارتباك التي سادت المطار.

واستطاع الحدادي توفير وسيلة نقل برية، ليبدأ رحلة استمرت نحو 16 ساعة باتجاه الحدود التركية، حيث تمكن من الوصول بأمان، بانتظار استكمال إجراءات عودته إلى إسبانيا بحسب ما افادت صحيفة ماركا.

وجاءت مغادرة الحدادي برًا ضمن تحركات للمحترفين الإسبان في إيران، بعد توصيات صادرة عن الجهات الرسمية في مدريد بضرورة مغادرة البلاد مع تصاعد الحرب .

المشهد يعيد طرح تساؤلات حول حجم التأثير الذي قد يطال عقود اللاعبين واستقرارهم المهني، خصوصًا في الدوريات التي تعتمد على الاستثمارات الخارجية والمحترفين الأجانب.

وأثرت الحرب على تأجل النشاط الرياضي في بعض الدول المجاورة اضافة للتأثير والغياب المحتمل للمنتخب الإيراني عن كأس العالم 2026 بسبب إقامته في امريكا.