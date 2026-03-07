حماس: استهداف المدارس في إيران يكرر جرائم الاحتلال خلال حرب الإبادة في غزة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الاستهداف المتعمد للمدارس خلال العدوان الإسرائيلي–الأمريكي على إيران يمثل تكرارًا للسلوك الذي انتهجه الاحتلال طوال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن قوات الاحتلال تعمدت خلال حربها على غزة استهداف مئات المدارس، ما أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين الذين كانوا يحتمون بها.

وأضاف أن الصمت الذي وصفه بـ"المخزي" لما يسمى بالمجتمع الدولي تجاه ما جرى في غزة، هو ذاته الصمت والعار الذي يتكرر اليوم في السكوت على ما يحدث في إيران، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الجرائم نتيجة غياب المحاسبة.