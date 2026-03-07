استشهاد مواطن وإصابة طفلة في قصف إسرائيلي متجدد على خانيونس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر قصف واستهدافات متفرقة في مناطق عدة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أحمد محمد القدرة، وإصابة طفلته بجراح خطيرة، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزله وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال فجر السبت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بعدد من القذائف، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف عدة باتجاه بحر مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 640 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1707 إصابات، إضافة إلى انتشال 753 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة ارتفعت إلى 72,123 شهيدًا و171,805 مصابين، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن



