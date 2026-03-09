"الإعلامي الحكومي": ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 261

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 261 صحفياً منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية آمال محمد شمالي.

وأوضح المكتب أن الصحفية شمالي كانت تعمل مراسلةً لراديو قطر، مؤكداً أن استشهادها يرفع حصيلة الصحفيين الذين قضوا خلال الحرب الجارية إلى 261 صحفياً.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة الأجسام الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

كما حمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي بالتحرك لوقف استهداف الصحفيين، والعمل على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، واتخاذ خطوات جادة لحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

وختم المكتب بيانه بالدعاء بالرحمة للصحفيين الشهداء، وبالشفاء العاجل للصحفيين الجرحى، والصبر لعائلاتهم والأسرة الصحفية الفلسطينية.