حملة ميدانية واسعة لضبط الأسعار في أسواق القطاع

بدأت طواقم اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10_3_2026 بتنفيذ الحملة الرقابية الميدانية الواسعة، والتي اعلنت عنها مسبقاً و شملت محافظات قطاع غزة كافة، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، وملاحقة المخالفين.

وانتشرت صباح اليوم طواقم وزارة الداخلية، بأجهزتها الشرطية لا سيما طواقم مباحث التموين والمحافظات، إضافة للجهات الحكومية الأخرى خاصة طواقم وزارتي الاقتصاد والزراعة في الأسواق لمتابعة سير الحملة الميدانية، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، لحماية المواطنين من الإستغلال، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا.

وفي الساعات الأولى للحملة، قامت مباحث التموين بمحافظة خانيونس، باعتقال 13 تاجر مخالف واغلاق 20 محل تجاري خالف الاجراءات.

كما تم في نفس المحافظة إجبار العديد من تجار الخضروات والبيض للبيع بالأسعار الرسمية المعلنة.

وأشاد المواطنون بالحملة الميدانية التي تنفذها الجهات الحكومية في كافة محافظات القطاع، مؤكدين على أهمية دعم الجهود الحكومية الميدانية والرقابية لمحاربة استغلالهم، وضمان عدم رفع الاسعار من قبل التجار المخالفين.

في السياق، تواصل الأجهزة الحكومية المشاركة في الحملة انتشارها في مختلف أسواق القطاع، وتؤكد على استمرار عمل طواقمهم للوصول إلى ضبط كامل للاسواق في قطاع غزة، وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية، لضمان ردعهم والتزامهم بالمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة.