الصحة في غزة: شهيد وإصابتان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيد وإصابتان.

وأشارت الصحة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأوضحت أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في11/تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 650 شهيدًا، و1,732 مصابًا وحالات الانتشال 756 شهيدًا.

وبينت الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، بلغت 72,135 شهيدًا و171,830 مصابًا.