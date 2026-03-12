استمرار الجولات الميدانية لضبط الأسعار في أسواق غزة وتشديد الرقابة على التجار



تواصل طواقم اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية لليوم الثاني على التوالي، في إطار جهودها المتواصلة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من أي تلاعب أو استغلال في أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن فرق التفتيش في محافظة خانيونس، فقد تم تنفيذ (6) جولات الميدانية، اضافة ل(33) زيارة للمحال التجارية والبسطات، كما حررت الطواقم ثلاثة محاضر توقيف بحق تجار مخالفين.

من جانب أخر نفذت ذات الطواقم محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

تجدر الإشارة الى أن كمية المضبوطات في محافظة خانيونس بلغت حوالي (2) طن من الخضار والفاكهة.

وفي سياق متصل، الزمت طواقم اللجنة العليا العديد من التجار واصحاب المحلات على تداول العملات النقدية التي يتذرعون بعدم جودتها.

اما في المحافظة الوسطى، نفذت طواقم اللجنة العليا لضبط الأسعار (12) جولة ميدانية، إضافة ل(69) زيارة للتجارة والبسطات الشعبية.

في السياق، حررت الطواقم الميدانية (14) محضر ضبط، وأصدرت تعليمات بإغلاق ثلاث منشآت تجارية مخالفة، إضافة لتوقيف (7) من التجار لعدم التزامهم بمعايير الجهات المختصة، ورفعهم للأسعار.

من جانبها، أكدت اللجنة العليا لضبط الأسعار أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة رقابية متواصلة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، مشددة على أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ جولات يومية في مختلف مناطق القطاع.

وشددت الجهات المختصة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار.