4 إصابات خلال هجوم مستوطنين على كيسان شرق بيت لحم

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص والضرب، صباح يوم السبت، جراء هجوم مستوطنيي على قرية كيسان شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين في قرسية كيسان، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص،.

وأوضح أن مواطنين آخرين تعرضا للضرب، ووصفت الإصابات جميعها بالمتوسطة.

وأضاف أن المستوطنين استولوا على نحو 100 رأس من الأغنام تعود للمواطن عطا الله إبراهيم عبيات.

وبين أن ذلك يأتي في إطار الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في برية كيسان.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه في بيت لحم تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفليه لرجل (52 عامًا) وشاب (39 عامًا)، نتيجة هجوم المستوطنين على منطقة كيسان الرشايدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت سيارة الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لانتشال المصابين برصاص المستوطنين.

وتتعرض قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم، لاعتداءات متكررة من المستوطنين شملت هجمات على ممتلكات المواطنين وإقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.