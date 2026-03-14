الدفاع المدني في قطاع غزة يدعو المواطنين لاتخاذ تدابير السلامة للوقاية من الكتلة المغبرة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تشهدها اليوم الأجواء الفلسطينية.

ونوهت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، ولفتت إلى ضرورة وضع كمامة قماشية أو خرقة مبللة بالماء على الأنف عند الخروج، وتجنيب العينين مواجهة الغبار خاصة الذين يعانون من حساسية العين.

كما دعت المواطنين إلى شرب المياه والسوائل بكثرة بعد افطار الصائمين وخلال فترة الليل.

وشددت على ضرورة إعادة تثبيت الخيام والشوادر تجنبا لتطايرها، خاصة الذين ينزحون على شاطئ البحر وفب المنطقة الساحلية.