استشهاد أربعة من عائلة واحدة برصاص الاحتلال في طمون جنوب طوباس

استشهد أربعة مواطنين من عائلة واحدة وأصيب طفلان بجراح، فجر اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبتهم في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت المركبة بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد الأب علي بني عودة وزوجته وعد بني عودة، ونجليهما محمد علي بني عودة وعثمان علي بني عودة، فيما أصيب طفلاهما الآخران بجراح.

وفي أعقاب الحادثة، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية الحداد العام والإضراب الشامل في محافظة طوباس ومنطقة الأغوار الشمالية، وفاءً لدماء الشهداء وتنديدًا باستمرار “الإعدامات الميدانية” بحق الفلسطينيين، داعيةً جماهير الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن إلى التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال.