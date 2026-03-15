مقال: العائلة كمؤسسة مجتمعية: رؤية لتنظيم مجالس الإصلاح والتنمية وتعزيز السلم الأهلي في غزة

في المجتمعات التي تقوم على الروابط الاجتماعية المتينة، لا تُعد العائلة مجرد إطار للنسب والقرابة، بل تمثل مؤسسة اجتماعية لها دور أساسي في حفظ التوازن والاستقرار داخل المجتمع.

وقد لعبت العائلات الفلسطينية، عبر عقود طويلة، دورًا بارزًا في احتواء النزاعات وإصلاح ذات البين، مستندة إلى حكمة المخاتير ورجال الإصلاح وأهل الرأي والمكانة.

ومع التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، وما مرّ به المجتمع في قطاع غزة من أزمات وحروب أثّرت في بنيته الاجتماعية، تبرز الحاجة إلى تطوير هذا الدور التاريخي للعائلات، بحيث ينتقل من المبادرات الفردية أو الجهود التقليدية إلى إطار مؤسسي منظم قادر على تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

ومن هذا المنطلق، يمكن طرح مبادرة مجتمعية تقوم على إنشاء مجالس عائلية للإصلاح والتنمية داخل العائلات، بحيث تجمع بين دورها التقليدي في الإصلاح الاجتماعي، ودور حديث يسهم في التنمية المجتمعية وتمكين الشباب.

المجالس العائلية: تنظيم مؤسسي لدور تاريخي

تقوم هذه الفكرة على أن تنشئ كل عائلة مجلسًا عائليًا للإصلاح والوساطة برئاسة مختار العائلة أو أحد وجهائها، ويضم ممثلين عن فروع العائلة المختلفة، بحيث يكون لكل فرع ممثل يشارك في معالجة القضايا الاجتماعية التي قد تنشأ داخل العائلة.

وتتمثل مهام هذه المجالس في السعي إلى إصلاح ذات البين، واحتواء الخلافات في مراحلها الأولى قبل أن تتفاقم، وتعزيز التواصل والتماسك بين فروع العائلة المختلفة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الحكمة والصلح والعرف الاجتماعي في إطار يحترم القانون والنظام العام.

إن تنظيم هذا الدور في إطار مؤسسي لا يعني إلغاء الأعراف الاجتماعية الراسخة، بل يسهم في تطويرها وتنظيمها بما يجعلها أكثر فاعلية وقدرة على مواكبة التحديات المعاصرة.

مجلس مركزي للحكماء والوجهاء

إلى جانب المجالس العائلية الفرعية، يمكن إنشاء مجلس مركزي أعلى للعائلة يضم نخبة من المخاتير ورجال الإصلاح والشخصيات الاعتبارية من أبناء العائلة، إلى جانب شخصيات أكاديمية وقانونية مشهود لها بالخبرة والحكمة.

ويضم المجلس كذلك ممثلين عن فروع العائلة المختلفة، بما يضمن مشاركة جميع مكوناتها في صناعة القرار الاجتماعي.

وتتجلى مهام هذا المجلس في معالجة القضايا المجتمعية الكبرى التي قد تتجاوز نطاق فرع واحد، والتنسيق بين المجالس الفرعية، وتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي تمس وحدة العائلة، إضافة إلى تمثيل العائلة أمام مؤسسات المجتمع المحلي والجهات الرسمية، وتعزيز علاقاتها مع العائلات الأخرى.

وبذلك يتحول المجلس المركزي إلى مرجعية اجتماعية حكيمة تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك داخل المجتمع.

الإصلاح التربوي وبناء الإنسان

ولا ينبغي أن يقتصر دور هذه المجالس على معالجة النزاعات فقط، بل يمتد ليشمل التوجيه التربوي والإصلاح الاجتماعي داخل العائلة.

فالعائلة في المجتمع الفلسطيني كانت على الدوام مدرسة للقيم والأخلاق، حيث كان كبارها يمارسون دورًا مهمًا في النصح والإرشاد وتقويم السلوك، خصوصًا لدى فئة الشباب.

ومن هذا المنطلق، يمكن للمجالس العائلية أن تضطلع بدور تربوي واجتماعي يشمل توجيه أبناء العائلة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وتقويم الأخطاء بأساليب تربوية حكيمة تراعي كرامة الإنسان وتحفظ مكانة العائلة.

إن الوقاية من المشكلات الاجتماعية تبدأ غالبًا من التربية والتوجيه المبكر، وهو ما يمكن أن تسهم فيه هذه المجالس بصورة فعّالة.

المجلس الشبابي: إعداد القيادات المستقبلية

ومن أجل ضمان استمرارية العمل المجتمعي داخل العائلة، يمكن إنشاء مجلس شبابي للعائلة يضم نخبة من شبابها من مختلف التخصصات العلمية والمهنية.

ويعمل هذا المجلس وفق هيكل إداري منظم يضم رئيسًا ونوابًا وأمينًا للسر وأمينًا للصندوق، إضافة إلى عدد من اللجان المتخصصة مثل الإعلام والعلاقات العامة والعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي.

وتسهم هذه اللجان في إطلاق المبادرات الشبابية والتطوعية، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، إضافة إلى إعداد جيل جديد من القيادات المجتمعية القادرة على حمل مسؤولية الإصلاح والعمل العام في المستقبل.

مشاركة النساء وتعزيز الروابط العائلية

تقوم المبادرة كذلك على مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة، بحيث تسهم نساء العائلة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وقيمه.

كما تحافظ العائلة على صلتها ببناتها المتزوجات في عائلات أخرى، باعتبارهن جزءًا أصيلًا من نسيجها الاجتماعي، وجسرًا مهمًا لتعزيز العلاقات بين العائلات المختلفة.

التمويل والاستدامة

ولكي تتمكن هذه المجالس من أداء دورها بصورة مستدامة، يمكن الاعتماد على عدد من مصادر التمويل، من أبرزها إسهامات رجال الأعمال من أبناء العائلة، ودعم الميسورين من أبنائها في الوطن والشتات.

كما يمكن التفكير في إنشاء صناديق استثمار وتنمية عائلية تُدار من قبل مختصين من أبناء العائلة في مجالات الاقتصاد والإدارة، بحيث تسهم في تمويل المبادرات التعليمية والاجتماعية، ودعم كل من يستحق الدعم.

وبذلك يتحول العمل العائلي إلى نموذج متكامل يجمع بين التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية.

الأساس القانوني للمبادرة

ولا تتعارض هذه المبادرة مع النظام القانوني، بل تنسجم مع ما يعرف في الأنظمة القانونية الحديثة بالوسائل البديلة لحل النزاعات

Alternative Dispute Resolution

التي تشمل الوساطة والصلح والتحكيم كوسائل فعّالة لحل النزاعات بعيدًا عن الخصومة القضائية الطويلة.

كما يمكن الاستفادة من مفهوم

التحكيم (Arbitration)

في الحالات التي يتفق فيها أطراف النزاع على الاحتكام إلى مجلس الإصلاح العائلي لحسم الخلاف بينهم برضاهم.

وبذلك تشكل المجالس العائلية إطارًا اجتماعيًا داعمًا للقانون، يسهم في تعزيز العدالة التصالحية وتخفيف الضغط عن المحاكم.

نحو اتحاد لمجالس العائلات

وقد يكون من المفيد تطوير هذه الفكرة مستقبلًا من خلال إنشاء اتحاد لمجالس العائلات في قطاع غزة، يضم ممثلين عن العائلات الكبرى، بحيث يعمل على تنسيق جهود الإصلاح المجتمعي وتعزيز التعاون بينها.

ويمكن لهذا الاتحاد أن يسهم في دعم السلم الأهلي، واحتواء النزاعات المجتمعية الكبرى، وإطلاق المبادرات المشتركة التي تعزز التكافل والتضامن داخل المجتمع.

إعادة بناء المجتمع إلى جانب إعادة الإعمار

إن المجتمع في قطاع غزة، بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب، يحتاج إلى ما هو أكثر من إعادة إعمار الحجر؛ إنه بحاجة أيضًا إلى إعادة بناء الإنسان وتعزيز منظومة القيم الاجتماعية.

ومن هنا فإن تطوير دور العائلات وتنظيمه ضمن إطار مؤسسي يجمع بين الحكمة الاجتماعية والإدارة الحديثة يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

فالعائلات الفلسطينية لم تكن يومًا مجرد روابط نسب، بل كانت على الدوام ركيزة من ركائز الاستقرار المجتمعي.

وتطوير هذا الدور التاريخي ليواكب متطلبات العصر قد يفتح آفاقًا جديدة لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين أبنائه.