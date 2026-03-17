شرطة البلديات بخانيونس تتلف طنين من الشوكولاتة الفاسدة

أتلفت شرطة البلديات في محافظة خان يونس، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبلدية خان يونس، نحو طنين من الشوكولاتة الفاسدة، بعد ضبطها لدى أحد التجار خلال جولة رقابية ميدانية في "منطقة النص" غرب المدينة.

وأوضح مدير شرطة البلديات في خان يونس أن عملية الضبط جاءت خلال جولة تفتيشية مشتركة استهدفت الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وأضاف أن الكمية المضبوطة، والتي تقدر بنحو طنين من الشوكولاتة، عُثر عليها بحوزة التاجر (م.ع).

وأشار إلى أن الفحص الظاهري للمنتج أظهر علامات واضحة على فساد الشوكولاتة، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة منها، ما يشير إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، الأمر الذي استدعى مصادرتها وإتلافها فورًا وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد أنه تم تحرير محضر ضبط وإتلاف بالكميات المضبوطة، فيما جرى تحويل ملف القضية إلى الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق التاجر المخالف وفق الأصول.

وشددت شرطة البلديات على استمرار حملاتها الرقابية في الأسواق بالتعاون مع الجهات المختصة، لضبط السلع الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.