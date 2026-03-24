ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى أكثر من 72 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 4 إصابات إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 687 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 1,849 مصابًا، إضافة إلى انتشال 756 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,263 شهيدًا و171,948 إصابة.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، نتيجة استمرار الظروف الميدانية الخطيرة.