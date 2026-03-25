استئناف محدود للعمل في معبر رفح غدًا ومغادرة مرضى ضمن تسهيلات إنسانية

أعلنت هيئة المعابر والحدود بقطاع غرة، اليوم الأربعاء، استئناف العمل عبر معبر رفح البري ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 26 مارس 2026، وذلك بعد فترة من التوقف.

وأوضحت الهيئة في تصريح مقتضب، أنه سيتم السماح بمغادرة 18 مريضًا من قطاع غزة، برفقة 33 مرافقًا، عبر المعبر، في إطار التسهيلات الإنسانية المقدمة للحالات المرضية.

وكانت أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فتح معبر رفح بشكل محدود للأفراد يوم الخميس الماضي 19 مارس، وفق الآلية التي كانت قبل إغلاقه، على أن تعيد تعليق العمل فيه منذ يوم الإثنين 23 مارس إلى اليوم 25 مارس.

وكانت "إسرائيل" أغلقت معبر رفح البري بالتزامن مع شن حربها على إيران، في وقت كان يعمل فيه المعبر بشكل محدود وبإجراءات أمنية مشددة، وبأعداد لا تتجاوز الـ45 مسافر يوميًا.

يُذكر أن معبر رفح تم اغلاقه مدة 16 شهرًا عقب اجتياح مدينة رفح خلال حرب الإبادة على غزة، علمًا بأنه المنفذ البري الرئيسي لسكان القطاع إلى العالم الخارجي.