كتلة هوائية باردة تضرب المنطقة: أمطار غزيرة ورياح نشطة حتى الجمعة

اندفعت كتلة هوائية باردة مساء اليوم الأربعاء، مُتسببةً بتأثيرات جوية واسعة شملت دول الإقليم من مصر مروراً ببلاد الشام ودول الخليج والعراق، وصولاً إلى إيران.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إنَّ تأثير الكتلة الباردة في فلسطين يزداد خلال يوم الخميس، حيث يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار (على فترات مُتقطعة ومُتباعدة أحياناً) فوق معظم المحافظات بما فيها قطاع غـزة، تكون غزيرة ورعدية في بعض الفترات.

وتوقع الراصد أن تنشط سُرعة الرياح مع بعض الهبات القوية فوق المناطق الجبلية، فيما تبقى الهبّات محدودة نسبياً (لا تتجاوز 50 كم/س في قطاع غزة).

ويستمر تأثير المنخفض الجوي حتى نهار يوم الجمعة، قبل أن تبدأ الأجواء بالاستقرار التدريجي وانحسار الفعالية المطرية بعد ذلك، وفقاً لـ"العلامي".

وكان جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، قد حذر المواطنين من تأثيرات المنخفض الجوي، داعيًا إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة لتفادي المخاطر.

ودعا "الدفاع المدني"، المواطنين في الحالات الطارئة إلى التواصل عبر أرقام الطوارئ: الدفاع المدني 102 والشرطة 100.