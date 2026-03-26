المنخفض الجوي يضرب غزة.. إصابة مواطنان بسقوط حائط على خيام نازحين

أُصيب مواطنان، اليوم الخميس، جراء سقوط حائط على خيام للنازحين قرب وسط مدينة غزة، نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح المصاحبة للمنخفض الجوي.

وذكرت مصادر محلية، أن الإصابتين نجمت عن سقوط حائط على خيام النازحين قرب محطة أبو عاصي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، المواطنين إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للحد من مخاطر المنخفض الجوي المتوقع، والمصحوب برياح شديدة وأمطار.

وأكدت المديرية أن التحذيرات تتركز على النازحين المقيمين في الخيام أو المباني المتصدعة التي تعرضت سابقًا للاستهداف، مشددة على ضرورة إخلائها إذا تبيّن عدم صلاحيتها للسكن.

وفي سياق متصل، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن غياب البدائل الآمنة فاقم من حجم الأزمة الإنسانية، مع اضطرار العديد من السكان للإقامة في مبانٍ غير صالحة للسكن.

ويواصل المنخفض تأثيره على المنطقة، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وأكدت أن الرياح تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة ونشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.