الصحة بغزة: شهيدان و17 جريحًا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

أصدرت وزارة الصحة في غزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ شهيدين، بينهم شهيد توفي متأثرًا بجراحه، و17 إصابة جديدة.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفيما يتعلق بالإحصاءات منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 691، وإجمالي الإصابات 1,876، بينما تم انتشال 756 حالة.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد أظهرت وصول العدد التراكمي للشهداء إلى 72,267، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 171,976.