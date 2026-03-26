مركز غرب خان يونس ينهي شكوى نصب واحتيال بقيمة 41 آلاف شيكل

أنهى قسم التحقيق في مركز شرطة غرب خان يونس شكوى نصب واحتيال، بلغت قيمتها 41 ألف شيكل، بين مواطنيين على خلفية معاملات تجارية.

وأفاد مفتش التحقيق استقبالهم شكوى من المواطن ( إ.ع ) ضد المواطن ( م.س )، أوضح فيها أن المشكو ضده استلم منه مبلغ 41 ألف شيكل مقابل تنفيذ معاملة تجارية، إلا أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه.

وبين مفتش التحقيق أنه حيث جرى استدعاء المشكو ضده والتحقيق معه وفق الأصول، وأقرّ خلال التحقيق باستلام المبلغ محل الخلاف.

وأضاف مفتش التحقيق أنه تم التوصل إلى تسوية ودية، التزم بموجبها المشكو ضده بتقسيط المبلغ، على أن يتنازل المشتكي عن الشكوى حسب الأصول.