حماس: اعتقال الناشط عمر عساف في رام الله انتهاك للحريات

قالت حركة حماس إن اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية للناشط الحقوقي والأسير المحرر عمر عساف من منزله في رام الله يمثل انتهاكًا للحريات العامة، ويعكس تجاهلًا للنداءات الوطنية المطالبة بوقف الاعتقالات السياسية.

وأوضح القيادي في الحركة محمود مرداوي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقاتها للنشطاء في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغييب الأصوات الوطنية الحرة.

وأضاف مرداوي أن هذه السياسات تضع الأجهزة الأمنية في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني بدلًا من حمايتهم، خاصة في ظل ما تشهده الضفة من تصاعد في الانتهاكات والاعتداءات.

وحذر من تداعيات استمرار الاعتقالات السياسية، معتبرًا أنها تستهدف العمل الوطني والحقوقي وتؤثر سلبًا على وحدة الصف الداخلي، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

كما دعا الحركة الفصائل والقوى الوطنية إلى تكثيف الجهود الشعبية والإعلامية والحقوقية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية النشطاء من الملاحقة والاعتقال التعسفي.