500 عدّاء من غزة يشاركون في "ماراثون زايد" دعماً للشباب

شارك نحو 500 عدّاء من قطاع غزة، في فعاليات "ماراثون زايد"، التي نظمتها اللجنة الرياضية التابعة لعملية الفارس الشهم "3"، اليوم الجمعة، انطلاقاً من مدخل مخيم البريج، على امتداد شارع صلاح الدين، وصولاً إلى مدينة دير البلح.

وأقيم الماراثون الرياضي ضمن سلسلة الأنشطة المجتمعية التي تراعاها دولة الإمارات العربية بهدف دعم فئة الشباب وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الراهنة بقطاع غزة.

واختتم السباق بتكريم الفائزين بالمراكز الخمس الأولى، حيث محمود استيتان على المركز الأول، بينما جاء هيثم أبو بليمة بالمركز الثاني، ثم خليل الترابين ثالثاً، وحلّ محمود الترابين رابعاً ، وحمدي الرضيع خامساً.