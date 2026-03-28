شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال شرقي غزة

ارتقاء المواطن فهمي قدوم برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.
استشهد صباح اليوم السبت، المواطنان فهمي عمر قدوم وسائد عمر قدوم، وأُصيب آخرون، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مناطق شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الشهيدين وصلتا جثتيهما إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين، جراء استهداف منازل المواطنين في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة.

وذكرت المصادر أن الطيران المروحي والدبابات الإسرائيلية أطلقت النار، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأوضحت أن دبابات الاحتلال أطلقت نار مكثف شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

