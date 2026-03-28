7 إصابات وأضرار كبيرة بسقوط صاروخ إيراني "في بيت شيمش" غربي القدس

أفادت مصادر عبرية، يوم السبت. بإصابة 7 إسرائيليين، جراء سقوط صاروخ إيراني في "بيت شيمش" غربي القدس المحتلة.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية وقوع دمار وأضرار كبيرة في عدة مبانٍ بمنطقة "بيت شيمش"، إثر القصف الصاروخي.

فيما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي إن الصاروخ الذي أُطلق من إيران سقط وسط "بيت شيمش" وتناثرت شظاياه في مناطق أخرى.

وفي غضون ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في "تل أبيب" والقدس، بالإضافة إلى مستوطنات وسط الضفة الغربية، بعد رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه وسط وجنوب "إسرائيل".

وفي السياق، أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد دقائق من الدفعة السابقة.

وقال الجيش الإيراني: إن "قواته استهدفت منذ فجر السبت، بأسراب من الطائرات المسيرة المركز الإستراتيجي للحرب الإلكترونية ورادارات دلتا الإسرائيلية في ميناء حيفا، بالإضافة إلى مراكز تخزين الوقود في قاعدة بن غوريون الجوية في تل أبيب".