مقال: اعدام الأسرى.. وجه الاحتلال الوحشي الذي يتحدى القانون الدولي

في ظلال الاحتلال الاستيطاني الذي يمتد عقودا يبرز قانون الإعدام للأسرى كتعبير صارخ عن النزعة الانتقامية التي تكتسح بنية النظام الإسرائيلي. هذا التشريع الذي يدفعه اليمين المتطرف يعكس تحولا دراماتيكيا في السياسة الجنائية الإسرائيلية التي كانت تتبع سياسة إلغاء فعلي لعقوبة الإعدام منذ العام 1954. اليوم وفي مارس 2026 تقدم لجنة الأمن القومي في الكنيست مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائي بعد تعديلات طفيفة أجرتها تحت ضغط المعارضة. القانون يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في سياق ما يصفه بالإرهاب ذي الدوافع القومية أو الأمنية. الإعدام يتم شنقا خلال تسعين يوما من الحكم النهائي دون حق الاستئناف في كثير من الحالات ودون إمكانية العفو أو تخفيف العقوبة.

هذا الإجراء يستهدف بشكل واضح الأسرى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية بينما يستثني الإسرائيليين اليهود الذين يرتكبون جرائم مماثلة ويمنحهم فرصة الحكم بالسجن المؤبد. مثل هذا التمييز يجسد جوهر النظام الاستعماري الذي يبني شرعيته على التفرقة العنصرية. السياسيون المتطرفون مثل إيتمار بن غفير يروجون لهذا القانون كضمانة للأمن القومي وكوسيلة لمنع صفقات تبادل الأسرى المستقبلية. لكنه في الواقع يمثل امتدادا لسياسة السيطرة الشاملة التي تستهدف القضاء على أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية.

من الناحية السياسية يأتي هذا القانون ضمن استراتيجية الحكومة الائتلافية اليمينية التي تسعى إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة من خلال تشريعات تكرس التمييز. إنه ليس مجرد إجراء جنائيا بل هو أداة في الصراع الديموغرافي والأمني الذي يرى في الفلسطينيين تهديدا وجوديا دائما. الإعلام الإسرائيلي يصور القانون كضرورة أخلاقية وكرد فعل طبيعي على أحداث السابع من أكتوبر 2023. هذه السردية الإعلامية تتجاهل السياق الأوسع للاحتلال المستمر والاستيطان غير الشرعي والحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي يدفع نحو دوامة العنف.

اجتماعيا يعمق القانون من معاناة المجتمع الفلسطيني الذي يعاني أصلا من جرائم الاحتلال بسبب الاعتقالات الإدارية والمحاكمات الجائرة. الأسرى ليسوا مجرد أفراد محتجزين بل هم رموز للصمود الوطني وجزء من نسيج اجتماعي يربط العائلات بالقضية. إعدام أحدهم يعني تدمير عائلات بأكملها وزرع الرعب في نفوس الشباب الذين يرون في المقاومة خيارا وحيدا أمام الظلم الممنهج. هذا النهج يعكس فشلا سياسيا في التعامل مع الجذور الاجتماعية للنزاع ويحول الصراع إلى مواجهة وجودية تفتقر إلى أي أفق سياسي.

المؤسسات الحقوقية والإنسانية لم تتأخر في إدانة هذا التشريع بشدة. منظمة العفو الدولية أكدت في بيانها الصادر في فبراير 2026 أن مشاريع القوانين هذه تكرس نظام الأبارتهايد وتنتهك الحق في الحياة والمحاكمة العادلة. المنظمة حذرت من أن تطبيق عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية قد يرقى إلى جريمة حرب خاصة مع غياب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. كذلك أصدر خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بيانا في الرابع من فبراير 2026 يدعو إسرائيل إلى سحب مشروع القانون فورا.

الخبراء أشاروا إلى أن العقوبات الإلزامية تنتهك الحق في الحياة بموجب المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لأنها تزيل السلطة التقديرية للقضاة وتمنعهم من النظر في الظروف المخففة. كما أكدوا أن التمييز الواضح ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يخالف مبدأ عدم التمييز. المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يناير 2026 وصف الاقتراحات بأنها تتعارض تماما مع القانون الدولي ودعا إلى إسقاطها.

أعدت منظمات حقوقية إسرائيلية مثل عدالة وهاموكد وأطباء من أجل حقوق الإنسان وبتسيلم ورقة تحليلية في يناير 2026 أكدت أن القانون يؤسس إطارا تمييزيا عقابيا يحرم الفلسطينيين من الحماية القانونية المتساوية والمحاكمة العادلة والحماية من التعذيب. هذه المنظمات حذرت من أن أي حكم إعدام ناتج عن هذا التشريع سيكون حرمانا تعسفيا من الحياة. التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام أعرب عن قلقه الشديد معتبرا التشريع خطوة رجعية خطيرة تتعارض مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

فيما يتعلق بتوافق هذا القانون مع القوانين الدولية فإن الواقع يشير إلى انتهاكات جسيمة متعددة. اتفاقيات جنيف تحظر صراحة إعدام الأشخاص المحميين تحت الاحتلال بما في ذلك المدنيون في الأراضي المحتلة. المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقية جنيف الرابعة تمنع العقوبات الجماعية والإعدامات التعسفية. كذلك يخالف القانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحدد عقوبة الإعدام بالجرائم الأشد خطورة فقط ويشترط ضمانات المحاكمة العادلة.

المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تلبي معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي الإنساني والحقوقي. غياب الإجماع القضائي في بعض النسخ الأولى من القانون وتخفيضه إلى أغلبية بسيطة يزيد من خطر الحكم التعسفي. إسرائيل نفسها كانت ترعى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى تعليق عقوبة الإعدام مما يجعل هذا التشريع تناقضا صارخا مع موقفها السابق.

القانون يحمل أبعادا إعلامية واجتماعية أعمق. الدعاية الإسرائيلية تستخدمه لتعزيز صورة الضحية التي تبرر أي إجراء انتقامي. هذا السرد يتجاهل الواقع اليومي للأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي والعزل الانفرادي كما وثقت المنظمات الحقوقية. اجتماعيا يعمق القانون من حالة اليأس والغضب في المجتمع الفلسطيني مما يغذي دورة العنف بدلا من حلها.

في تحليل أعمق يمكن القول إن هذا التشريع يكشف عن أزمة أخلاقية في النظام الإسرائيلي. بدلا من البحث عن حلول سياسية جذرية يلجأ إلى أدوات عقابية تاريخية فاشلة. عقوبة الإعدام لم تنجح في أي مكان في القضاء على الجريمة بل عززت من الاستقطاب الاجتماعي. في سياق الاحتلال تصبح هذه العقوبة أداة للقمع السياسي وليس للعدالة.

الأسرى الفلسطينيون يمثلون شريحة واسعة من المجتمع تضم آلاف الأفراد محتجزين لأسباب سياسية. إعدام بعضهم لن ينهي النزاع بل سيزرع بذورا لمزيد من التمرد والمقاومة. هذا ما أكدته المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان التي دعت الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف القانون قبل إقراره.

من الناحية الدولية يثير القانون مخاوف جدية حول مستقبل السلام في المنطقة. الاتحاد الأوروبي أدان المشروع معتبرا عقوبة الإعدام انتهاكا للحق في الحياة وحرية الإنسان من التعذيب. مثل هذه الإدانات تعكس إجماعا دوليا متزايدا على رفض عقوبة الإعدام كأداة سياسية.

في الختام يمثل قانون الإعدام للأسرى قمة التناقض بين الادعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية والواقع الاستعماري الذي يعيشه الفلسطينيون. إنه ليس مجرد تشريع بل هو إعلان عن فشل سياسي وأخلاقي يعمق الجرح الإنساني في المنطقة. المؤسسات الحقوقية تؤكد أن الطريق الوحيد للعدالة الحقيقية يكمن في احترام القانون الدولي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. أما الاستمرار في هذا النهج فسيؤدي إلى مزيد من الدمار والعزلة الدولية لإسرائيل.

الواقع يفرض نفسه. الاحتلال يولد المقاومة والقمع يولد التمرد. عقوبة الإعدام لن تحل شيئا بل ستضيف إلى سجل الانتهاكات التي تتراكم منذ عقود. في عالم يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام تظل إسرائيل تتمسك بأدوات قديمة تكشف عن جوهر النظام الذي يعتمد على التمييز والقوة بدلا من الحوار والعدالة. هذا القانون إن أقر سيكون صفحة سوداء جديدة في تاريخ اسرائيل لكنه لن يكون الكلمة الأخيرة. الصمود الفلسطيني والضغط الدولي والوعي الحقوقي سيظلان يشكلان الرد الحقيقي على مثل هذه الإجراءات.