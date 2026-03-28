لبنان.. 1189 شهيدا و3427 مصابا منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الجاري، إلى 1189 شهيدا، و3427 مصابا.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانه على لبنان، واستهدف طواقم طبية وصحفية.

واستشهد ثلاثة صحفيين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة تقل إعلاميين على طريق جزين في جنوب لبنان، وهم مراسل قناة "المنار" علي شعيب، والإعلامية في قناة "الميادين" فاطمة فتوني وشقيقها المصور الصحفي عباس فتوني.

واستشهد 6 مسعفين وأصيب آخرون في ثلاث هجمات إسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف في جنوب لبنان.

كما استشهد مواطن ونجله بعد أن أطلق جيش الاحتلال وابلا من الرصاص على المركبة التي كانا يستقلانها في محلة العوينات، بين بلدتي رميش ودبل، فيما استشهد 3 أشخاص بقصف إسرائيلي على بلدة ميفدون جنوب لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني استشهاد جندي في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد.

من ناحيته، ذكر وزير الصحة اللبناني أن 9 مستشفيات تعرضت للاعتداء الإسرائيلي منذ 2 مارس الجاري.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان لليوم الـ 27 على التوالي، مع تصعيد ملحوظ في وتيرة الغارات الجوية والقصف المدفعي، مستهدفًا مناطق متفرقة في الجنوب، ما أسفر عن شهداء وجرحى وأضرار واسعة في الممتلكات.