شباب خانيونس يتوج بأول بطولة كرة قدم بعد حرب الإبادة

استمرارًا لمشهد عودة الحياة من بين الركام، توّج فريق شباب خانيونس بلقب البطولة التنشيطية لخماسيات كرة القدم، عقب فوزه على شباب جباليا بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي خدمات النصيرات، وسط حضور رسمي وجماهيري، في أول تتويج كروي بعد حرب مدمّرة طالت البشر والحجر في قطاع غزة.

ويحمل هذا التتويج دلالات تتجاوز حدود الرياضة، إذ يأتي بعد فترة قاسية شهدت خلالها الساحة الرياضية الفلسطينية خسائر فادحة، تمثلت في استشهاد اكثر من1000 من الرياضيين، وتدمير منشآت وملاعب، وتوقف كامل للنشاط الكروي بفعل تداعيات الحرب على غزة 2023، التي استمرّت عامين وألقت بظلالها الثقيلة على مختلف مفاصل الحياة.

وعلى أرض الملعب، بدأ شباب خانيونس المباراة بقوة عبر هدف مبكر لخالد القوقا، قبل أن يرد شباب جباليا بهدفين متتاليين عبر مؤمن زيدان ومحمد الترامسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم جباليا (2-1).

وفي الشوط الثاني، عاد القوقا ليمنح فريقه التعادل، قبل أن يحسم بهاء السباخي المواجهة بهدفين متتاليين، ليقود شباب خانيونس نحو منصة التتويج بنتيجة (4-2).

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مكوّن من محمد أبو شهلا، محمود الصواف، وعبد السلام أبو سليسل.

ويُنظر إلى نجاح إقامة هذه البطولة كرسالة صمود من الأسرة الرياضية في غزة، تؤكد قدرتها على استعادة نشاطها رغم الخسائر البشرية والدمار الذي طال البنية التحتية الرياضية، في محاولة لإحياء كرة القدم من جديد وإعادة الأمل لجماهيرها.











