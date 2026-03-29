10 شهداء خلال 24 ساعة في عدوان الاحتلال المستمر على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول 10 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار التداعيات الميدانية للعدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة في بيان متابعة، بأن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، نتيجة صعوبة الأوضاع الميدانية واستمرار المخاطر.

وبحسب الإحصائية المحدثة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 702 شهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 1913 إصابة، إضافة إلى انتشال 756 جثمانًا من تحت الأنقاض خلال الفترة ذاتها.

وفي السياق، كشفت الوزارة أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 72,278 شهيدًا، إلى جانب 172,013 إصابة، ما يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها القطاع منذ اندلاع الحرب.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تتواصل فيه التحديات الإنسانية والطبية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وصعوبة الوصول إليهم، في ظل إمكانات محدودة وظروف ميدانية معقدة