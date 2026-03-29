أزمة الوقود وقطع الغيار تهدد بتوقف مستشفيات غزة عن العمل

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر وشيك يهدد استمرار عمل المستشفيات، في ظل تفاقم أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، ما قد يؤدي إلى توقفها بشكل كامل خلال وقت قريب.

وأفادت الوزارة في بيان متابعة، بأن 90 مولدًا كهربائيًا خرجت عن الخدمة بشكل تام، فيما تعمل 38 مولدًا بكميات محدودة من الزيوت، إلى جانب 11 مولدًا تحتاج إلى صيانة عاجلة، في وقت تعتمد فيه المستشفيات بشكل أساسي على هذه المولدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت أن توقف المولدات سيؤثر بشكل مباشر على الأقسام الحيوية، وعلى رأسها وحدات العناية المركزة، والحضانات، وأقسام غسيل الكلى، ما يهدد حياة المرضى ويضاعف من خطورة الأوضاع الصحية داخل المرافق الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن انقطاع الكهرباء يؤدي كذلك إلى تلف الأدوية الحساسة واللقاحات ووحدات الدم، فضلاً عن تعطل الأجهزة الطبية الدقيقة نتيجة تذبذب التيار أو الاعتماد على مصادر طاقة غير مستقرة.

وفي السياق، أوضحت أن العمليات الجراحية باتت تقتصر على الحالات الطارئة فقط، في ظل تراجع القدرة التشغيلية للمستشفيات، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى ويؤخر تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وحذّرت الوزارة من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، مع تعطل تقديم الخدمات الصحية لمئات آلاف المواطنين، مجددة مناشدتها للجهات الإنسانية والحقوقية والصحية التدخل العاجل لتوفير الزيوت وقطع الغيار، قبل الوصول إلى مرحلة التوقف الكامل.