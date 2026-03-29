حماس تُدين قصف الاحتلال لنقطتي شرطة في خانيونس: 9 شهداء وعدد من المصابين

أدانت حركة حماس استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنقاط الشرطة المدنية في قطاع غزة، معتبرةً ذلك استمرارًا لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الحركة، في بيان لها، أن طيران الاحتلال قصف نقطتي شرطة في مدينة خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء من عناصر الشرطة والمواطنين، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وأكدت أن هذا الاستهداف يعكس إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة عدوانها، وضرب مقومات الحياة والأمن داخل القطاع، عبر استهداف الأجهزة المدنية والخدماتية.

وشددت الحركة على أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، محمّلةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار اعتداءاته على المدنيين والمنشآت المدنية.