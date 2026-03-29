دعوة إعلامية لإحياء الذكرى الـ50 ليوم الأرض وتأكيد التمسك بالحقوق الوطنية

دعت كتلة الصحفي الفلسطيني، اليوم، وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء الإعلاميين إلى إحياء الذكرى الخمسين لـ"يوم الأرض"، من خلال تسليط الضوء على رمزية هذه المناسبة وما تحمله من دلالات وطنية عميقة في الوعي الفلسطيني.

وأكدت الكتلة في تصريح صحفي أن هذه الذكرى، التي تعود إلى أحداث يوم الأرض عام 1976، تأتي في ظل استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة الأراضي الفلسطينية ونهبها، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن مرور نصف قرن على يوم الأرض يجدد التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه، ويبرز أهمية الدور الإعلامي في نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب تعزيز الرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس والتزييف.

وشددت الكتلة على أن المسؤولية اليوم تتضاعف على عاتق الإعلاميين، داعية إلى إبقاء هذه الذكرى حاضرة في الوعي الجمعي، وتسليط الضوء على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.