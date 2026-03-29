مقال: ظلال "فريد" فوق طهران: هل يخوض ترامب حرباً أم يُصفي حساباً عائلياً؟

في صالونات "كوينز" الباردة بنيويورك قبل عقود، حيث كان يُصنع الملوك والعقارات بالحديد والنار، لم يكن الطفل دونالد يدرك أن صرخات والده "فريد" وهو يطالب أبناءه بأن يكونوا "قتلة" (Killers) أو "خاسرين" (Losers)، ستتحول يوماً ما إلى أزيز صواريخ "توم هوك" فوق سماء إيران.

اليوم، وبينما يراقب العالم بذهول كرة النار المتدحرجة منذ 28 فبراير 2026، يبدو أن مفتاح فهم "عقيدة ترامب" العسكرية ليس مخبأً في أروقة البنتاغون ولا في خرائط الاستخبارات المركزية، بل هو محبوس بين دفتي كتاب ابنة أخيه، الدكتورة ماري ترامب: "أكثر مما ينبغي وغير كافٍ أبداً".

العقدة: طفل "كوينز" في غرفة العمليات

تبدأ الحبكة من "الديناميكية السامة" التي حللتها ماري؛ ترامب لا يخوض حرباً استراتيجية بالمعنى التقليدي للكلمة، بل يخوض "معركة إثبات وجود" أمام شبح والده الراحل. في خطاباته المتلاحقة منذ بداية الأزمة، حين يصف القادة الإيرانيين بأنهم "يتوسلون" لصفقة، هو لا يتحدث بلغة الدبلوماسيين الرصينة، بل بلغة "البلطجي المنتصر" التي كانت العملة الوحيدة المقبولة في منزل عائلة ترامب.

بالنسبة لترامب، الحرب الحالية هي "المنصة الكبرى" ليثبت للعالم –ولنفسه أولاً– أنه "القاتل" الذي لم يستطع شقيقه الأكبر "فريدي" أن يكونه.

كل صاروخ يسقط على منشأة إيرانية هو صرخة في وجه الفشل القديم، ومحاولة بائسة لنيل رضا "أب" لم يقتنع يوماً بأن ابنه "كافٍ".

تصاعد الأحداث: القوة الخام بلا "مكابح"

منذ اندلاع شرارة المواجهة، تحولت استراتيجية "حافة الهاوية" من تكتيك تفاوضي إلى واقع دموي مرعب. وإذا أسقطنا التحليل النفسي لماري ترامب على البيئة العسكرية الحالية، نجد أنفسنا أمام ثلاثة مسارات تشكل ملامح المرحلة:

أولاً: نرجسية "الضربة القاضية"

إصرار ترامب على استهداف رأس الهرم القيادي في طهران، وتكرار نغمة "محو" القدرات الإيرانية، يعكس رغبته في "الحسم الدرامي".

هو لا يطيق الحروب المملة أو الاستنزاف الطويل الذي ميز حقبة بوش؛ يريد مشهداً سينمائياً ينتهي بجثوم الخصم على ركبتيه في "عرض عظيم" للقوة يغذي أناه المتضخمة.

ثانياً: احتقار "القواعد والخطوط"

كما كشفت ماري عن غش عمها في امتحانات الـ (SAT) وازدرائه للقوانين المالية والمحاسبية، نراه اليوم يضرب عرض الحائط بالخطوط الحمراء الدولية. تهديده الأخير بمحو البنية التحتية للطاقة ومحطات الكهرباء ليس مجرد "ضغط عسكري"، بل هو انعكاس لتربية لم تؤمن يوماً بـ "الحدود". بالنسبة له، العالم مجرد رقعة عقارية في "مانهاتن" يمتلك الحق في هدمها وإعادة بنائها وفق شروطه الخاصة.

ثالثاً: فوبيا "الخسارة" والمناورة القلقة

التذبذب الذي نلحظه في خطابه –بين التهديد بالإبادة ومد حبال الوساطة عبر أنقرة وباكستان– ليس تردداً عسكرياً نابعاً من تقديرات الموقف، بل هو "ذعر نفسي" من أن يوصم بلقب "الخاسر".

هو يريد النصر "الرخيص" والسهل؛ النصر الذي يضمن له البقاء "ملكاً" في عيون قاعدته الانتخابية، دون أن يلطخ يديه بوحل "المستنقعات" التي طالما سخر منها.

الذروة: المقامرة الكبرى بـ "الأزرار النووية"

البيئة السياسية والعسكرية اليوم ليست مجرد صراع نفوذ إقليمي بين قوتين، بل هي "إسقاط لعقدة نقص عائلية" على خريطة الشرق الأوسط. الخطر الحقيقي الذي تحذر منه ماري ترامب وتؤكده أحداث مارس 2026، هو أن الرجل الذي نشأ في بيئة تفتقر للتعاطف الإنساني وتزدري الضعف، قد لا يجد غضاضة في إحراق المنطقة بأكملها إذا شعر أن "صورته كبطل" قد تهتز أو أن "صفقته الكبرى" قد تفشل.

هل ننجو من "ميراث فريد"؟

إننا اليوم لا نواجه آلة عسكرية أمريكية فحسب، بل نواجه "إرثاً عائلياً" مشوهاً يسعى لتصحيح ماضيه في حاضرنا. الحرب على إيران، بخطابها التصعيدي المتوتر، هي الفصل الأخير والمؤلم في مذكرات ماري ترامب؛ حيث يتحول "الطفل الذي يحتاج للاعتراف بوجوده" إلى "رجل يمتلك الأزرار النووية"، باحثاً وسط ركام المدن ورماد الحروب عن كلمة "أحسنت" من والد لن ينطقها أبداً. السؤال الذي يبقى معلقاً فوق دخان القصف: هل يدرك العالم أن مصيره معلق بـ "مزاج" طفل في السابعة من عمره، يرتدي بدلة رئيس، ويحاول يائساً الهروب من لقب "خاسر"؟