وزارة الصحة: شهيدان وجريح جديد خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ شهيدين متأثرين بجراحهما وإصابة واحدة.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشار التقرير إلى أن منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 704، وإجمالي الإصابات 1,914، فيما بلغت إجمالي حالات الانتشال 756.

كما أفادت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 وصلت إلى 72,280 شهيدًا و172,014 إصابة.