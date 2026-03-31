سيناريوهات تنفيذ قانون إعدام الأسرى بعد إقراره رسميا





إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين رسميا في الكنيست الإسرائيلي الليلة يؤسس لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة، ويشكل أحد أخطر القوانين والتشريعات التي تم اتخاذها صد الأسرى بعد السابع من أكتوبر.



وبين الطرح السياسي والقيود القانونية، تتشكل عدة سيناريوهات محتملة لتنفيذ مثل هذا القانون، لكل منها تداعيات داخلية ودولية معقدة.

حيث يخضع ملف الأسرى لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تفرض معاملة إنسانية للأسرى، وتحريم أحكام الإعدام ووفق معايير صارمة، وأي تشريع محلي يتعارض مع هذه المبادئ يفتح الباب أمام اتهامات بانتهاك القانون الدولي.

ويخضع تنفيذ القانون لعدة سيناريوهات محتملة وهي:

أولا: التطبيق الانتقائي

تنفيذ القانون على عدد محدود من الأسرى في قضايا مصنفة شديدة الخطورة، ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير ويفتح الباب لردود فعل فصائلية وشعبية، كما يعرض إسرائيل لضغوط دولية واتهامات بارتكاب انتهاكات ومخالفات للقانون الدولي.

ثانيا: التطبيق الواسع

اعتماد سياسة إعدام تشمل عددًا أكبر من الأسرى ضمن إطار قانوني موسع، وهو السيناريو الأكثر خطورة، بحيث يستهدف عدد كبير من الأسرى خاصة الذين ما زالوا يخضعون للمحاكمة.

ثالثا: سيناريو التعطيل القضائي أو الدولي، بحيث يتم تعطيل القانون عبر القضاء الإسرائيلي نفسه.

أو نتيجة ضغوط دولية قوية، حيث من المرجّح تقديم طعون أمام المحكمة العليا في إسرائيل.

وقد بدأت تتشكل ملامح الضغط الدولي بعد تحذير الاتحاد الأوروبيّ، "إسرائيل" من فرض عقوبات عليها، نتيجة قانون عقوبة الإعدام.

وتتصدر العقوبات المحتملة التي تبحثها أوروبا: إلغاء اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، أو تعليق أجزاء منها، مثل الاتفاقيات التجارية، والتعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي، وتعليق الحوار السياسي.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12 العبرية، أن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى أجروا محادثات مكثّفة مع نظرائهم الإسرائيليين على أعلى المستويات، معتبرين أن "إسرائيل تنزلق نحو هاوية أخلاقية".

كما قُدِّم استئناف إلى الكنيست قبل ساعة، من قبل المجلس الأوروبي، وهي هيئة مُنِحَتْ فيها إسرائيل صفةَ مراقب في جمعيتها البرلمانية ولجانها المختلفة.

وإذا ما أُقِرّ قانون عقوبة الإعدام ولو بصيغة مُخفَّفة، فستبدأ إجراءات تعليق عضوية إسرائيل في المجلس الأوروبي، وجمعية البرلمان التابعة له.